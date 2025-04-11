MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail'e karşı bir eylem ve yaptırım programı teşkil edilmeli
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail'e karşı bir eylem ve yaptırım programı teşkil edilmeli; askeri, siyasi ve ekonomik müdahalelerle bu program eşgüdüm içinde hayata geçirilmelidir. Terör devleti İsrail'in, Suriye'de ayağımızın altında dolaşması, zaman zaman nokta hedeflere saldırılar düzenlemesi, kaçınılmaz akıbetin ağlarını günbegün örmektedir." açıklamasında bulundu.
Bahçeli, "PKK terör örgütünün Siyonist ve emperyalist komploların devreye girmesine fırsat vermeden silah bırakması, örgütsel feshi sonuçlandırması kısa süre içinde temin edilmeli." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.