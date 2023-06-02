Dolar
20.88
Euro
22.49
Altın
1,977.91
ETH/USDT
1,888.70
BTC/USDT
27,104.00
BIST 100
5,128.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Meclis'e ziyaretçi yasağı

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenleri nedeniyle Meclis'e bugün ve yarın ziyaretçi alınmayacak.

Duygu Yener  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Meclis'e ziyaretçi yasağı

TBMM

TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince bugün TBMM Genel Kurulunda 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni yapılacak. Buna göre, saat 12.30'da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak ve saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa hükümleri gereğince yarın da Cumhurbaşkanı Andiçme Töreni yapılacak. Tören nedeniyle protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilenler dışında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Duran: Büyük Türkiye zaferi yepyeni bir kalkınma hamlesinin adıdır
Siirt'te yapılan hastane ek binası deprem izolatörleriyle donatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Meclis'e ziyaretçi yasağı

Meclis'e ziyaretçi yasağı

15 yıldır bürokrat olarak çalıştığı Meclis'te MHP'den milletvekili oldu

TBMM'de kayıt işlemi renkli görüntülere sahne oldu

TBMM'de kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 290'a ulaştı

TBMM'de kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 290'a ulaştı
TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi

TBMM'de boş bulunan 340 milletvekili odası için kura çekildi
TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor

TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet