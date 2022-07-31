Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,691.90
BTC/USDT
23,637.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başkanı Özbek, kulübün Olağanüstü Yetki Genel Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor. Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiparane devam ediyor.
logo
Politika

Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için yarın olağanüstü toplanacak.

Sinan Uslu   | 31.07.2022
Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

TBMM

CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

AA muhabiri Genel Kurulun geçmişteki olağanüstü toplantılarını derledi. TBMM Genel Kurulu, 1980'den sonra 17. Dönem'den bu yana toplam 46 kez olağanüstü toplantıya çağrıldı. 39 toplantı gerçekleştirilirken bir çağrı hakkında işlem yapılmadı, 3 çağrı reddedildi, 3 çağrı ise yeter sayı bulunamadığı için düştü.

İçtüzüğe göre, TBMM Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebiliyor. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getiriyor.

Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunması gerekiyor.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş oluyor. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmaların devamına karar vermediği takdirde tatile veya ara vermeye devam ediliyor.

Önceki olağanüstü toplantılar

TBMM, 17. Dönem'de 4, 18. Dönem'de 5, 19. Dönem'de 6, 20. Dönem'de 3, 21. Dönem'de 3, 22. Dönem'de 7, 23. Dönem'de 2, 24. Dönem 5, 25. Dönem 1, 26. Dönem'de 3 kez olağanüstü toplandı. 27. Dönem'de ise olağanüstü toplantı gerçekleştirilmedi.

Geçmişte olağanüstü toplantılar seçimler, bazı kanun tekliflerini görüşmenin yanı sıra Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeler, bakanlar kurulu programının okunması ve güven oylaması, dış politikadaki olağanüstü gelişmeler, terör olayları, Anayasa değişikliği, TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt dışına asker göndermeye ilişkin tezkereler ile FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gibi çeşitli konularda yapıldı.

Ayrıca 1990'da hac mevsimi sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşın vefat ettiği olaylar, 1996'da Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapıldı.

Genel Kurul, 2001'de Anayasa değişikliği, 2005 ve 2012'te terör olayları konusunda genel görüşme talebi, 2006'da Avrupa Birliğine katılım sürecinde açıklanan 9. Uyum Paketi olarak çıkarılması düşünülen kanun teklifi, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla ant içme töreni için olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, son olağanüstü toplantısını 2017'de Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin uzatılması için gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile "tahıl sevkiyatı" hazırlıklarını görüştü

Benzer haberler

Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

Meclis olağanüstü toplantıya hazırlanıyor

TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama

TBMM Başkanı Şentop: Erzurum Kongresi gibi gururla andığımız büyük olaylar istikbalimize dair bize güç veriyor

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
TBMM Başkanı Şentop'tan serbest bırakılan Gannuşi'ye geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan serbest bırakılan Gannuşi'ye geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanlığından FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'na ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığından FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'na ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet