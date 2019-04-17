Maltepe'de oy sayımı sona erdi
Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı sona erdi.
İstanbul
Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi.
Birleştirme tutanaklarının öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.