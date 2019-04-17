Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
96,809.00
Altın
1,276.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Maltepe'de oy sayımı sona erdi

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı sona erdi.

Sefa Mutlu   | 17.04.2019
Maltepe'de oy sayımı sona erdi

İstanbul

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. 

Birleştirme tutanaklarının öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

'Bir kısım eller seçimden önce başlayarak operasyon yürüttü'

'Bir kısım eller seçimden önce başlayarak operasyon yürüttü'

'16 milyon İstanbullu kazandı'

YSK, MHP'nin Kars ve Iğdır seçim sonuçlarına itirazını reddetti

AK Parti'den mazbata düzenlenmemesi için itiraz

AK Parti'den mazbata düzenlenmemesi için itiraz
3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek
Seçimin yenileneceği Keskin'de mazbata iptali

Seçimin yenileneceği Keskin'de mazbata iptali