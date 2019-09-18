Euro
6.26
Dolar
5.67
BIST 100
101,930.10
Altın
1,493.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yeşim Sert Karaaslan   | 18.09.2019
Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in oğlu Ali Serhan Koyuncugil'i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Süleyman Koyuncugil'e rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ali Serhan Koyuncugil de Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök ile CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Bolu'da kamp yapacak

'Siyaseti herkesin karnı doysun diye yapıyoruz'

'Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir'

'Türkiye bölgenin en güçlü ülkesidir'
CHP Aylin Nazlıaka'yı affetti

CHP Aylin Nazlıaka'yı affetti
CHP Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı raporlaştırdı

CHP Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı raporlaştırdı