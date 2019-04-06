Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'daki CHP'lilere kutlama

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "FaceTime" programıyla İstanbul İl Başkanlığına bağlanarak, partilileri tebrik etti.

Melike Gallenkuş   | 06.04.2019
Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'daki CHP'lilere kutlama

İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 2. Bölge Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen aralarında CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu toplantıya FaceTime ile bağlandı. 

CHP'lileri tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Gerçekten olağanüstü bir performans gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz çabayı sadece İstanbul değil bütün Türkiye takdirle izliyor. O nedenle böyle bir örgüte sahip olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın şunu bilmesini isterim; biz herhangi bir demokratik ülkedeki koşullar içinde seçime gitmiyoruz. Biz baskıcı bir tek adam yönetiminde seçime gidiyoruz. Bizim elde ettiğimiz bu başarı sıradan değil. Bu başarı, tarihe geçecek bir başarıdır.” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kaftancıoğlu, "Günlerdir bütün arkadaşlarımız uykusuz fakat sizin bu sözlerinizden sonra emin olun bir 10 gün daha uykusuz kalıp İstanbul'u bir kez daha alacağız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

'YSK hakimlerinin görevi hukukun ve vicdanlarının gereğini yapmalarıdır'

'YSK hakimlerinin görevi hukukun ve vicdanlarının gereğini yapmalarıdır'

Ekrem İmamoğlu, Fatih'te vatandaşlarla buluştu

Torbalı Belediye Başkanı seçilen Uygur hakkında inceleme başlatıldı

'Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası bir an önce verilmeli'

'Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası bir an önce verilmeli'

İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
'Belediye başkanlarımıza CHP'ye geçme teklifleri yapıldı'

'Belediye başkanlarımıza CHP'ye geçme teklifleri yapıldı'