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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nin gerekçeli kararını değerlendirirken, "YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır." dedi.

Barış Gündoğan   | 24.05.2019
Kılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu tarafından, Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihinin 100. Yılı Ankara Etkinlikleri kapsamında, genel merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi. 

Çeşitli spor kulüplerinin jimnastik, masa tenisi, güreş, okçuluk dallarındaki gösterilerini izleyen Kılıçdaroğlu, günün anısına "100. Yıl Onur Çınarı" dikim törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, gençlerle beraber Selanik ve 81 ilden getirilen toprakları çınarın dibine attı.

Törenden ayrılırken gazetecilerin YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeli karar? YSK o kararı ile kendisini yok hükmünde saymıştır." dedi.

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