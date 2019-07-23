Kılıçdaroğlu'ndan 'Erzurum Kongresi' paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. #ErzurumKongresi’nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. pic.twitter.com/d4LSKqiTCY— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 23, 2019
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.