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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 'Erzurum Kongresi' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun   | 23.07.2019
Kılıçdaroğlu'ndan 'Erzurum Kongresi' paylaşımı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erzurum Kongresi'nin üzerinden geçen 100 yıla rağmen o bağımsızlık ateşi yüce milletimizin kalbinde ilk günkü gibi yanmaya devam ediyor. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

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