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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evinde ziyaret etti.

Adem Koç   | 26.05.2020
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evine geldi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuklarını kapıda karşıladı. Ziyarette, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bulundu.

Bayramlaşma basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.

Akşener, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bayram güzel bir şey, küslerin barıştığı, dostlukların derinleştiği bir dönem. Sayın Kılıçdaroğlu'nun evimi ziyaret etmesi şereflendirdi bizi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum."

Kılıçdaroğlu ve Akşener, baş başa görüştü

Ziyarete ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret ederek bayramlaştı. Bayramlaşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

İki lider baş başa bir görüşme de yaptı. İki lider yaptıkları görüşmede güncel konularda görüş alışverişinde bulundu."

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