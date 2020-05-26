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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den işçi, memur ve esnaf STK'lerine bayram telefonu

BBP Genel Başkanı Destici, telefonla görüştüğü esnaf, işçi ve memur sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Buket Güven   | 26.05.2020
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den işçi, memur ve esnaf STK'lerine bayram telefonu Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, telefonla görüştüğü esnaf, işçi ve memur sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile telefonla görüşerek bayram tebriğinde bulundu.

Destici ayrıca Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ile de telefonda görüşerek esnafın, memurların ve çalışan tüm kesimlerin bayramını kutladı.

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