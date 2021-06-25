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Politika

Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.06.2021
Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Ankara

Sosyal medya hesabı üzerinden YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sınavlar gelir geçer sevgili gençler ama gençlik bir kere yaşanır. Genç olmak harika bir şey! Hafta sonu elinizden geleni yapın ama sınavların hayatınızı tutsak etmesine de izin vermeyin. Her şey güzel olacak, yarın bugünden daha güzel olacak. Başarılar diliyorum!"

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