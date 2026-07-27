AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'de esas olan Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Terörsüz Türkiye) Burada esas olan Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Şimdi ince işçilik aşamasındayız, aslında başka boyutuyla mesele yeni başlıyor." dedi.