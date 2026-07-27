AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'de esas olan Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır

Buğrahan Ayhan
27 Temmuz 2026•Güncelleme: 27 Temmuz 2026
Çelik, (Terörsüz Türkiye) Birtakım olmayan şeyler üzerinden süreci sabote etme çabalarına karşı duyarlı olmak gerekir. Devletin niteliklerinden milletin değerlerinden taviz yoktur." ifadelerini kullandı.
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