Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kamer Genç'i andı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç'in vefatının 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşamını Cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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Yaşamını cumhuriyet değerlerine adayan, Türk Siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı #KamerGenç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. pic.twitter.com/MzJudLfGFO— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 22, 2021