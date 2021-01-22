Euro
9.01
Dolar
7.40
BIST 100
1,537.93
Altın
1,854.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Kamer Genç'i andı.

Barış Gündoğan   | 22.01.2021
Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç'in vefatının 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşamını Cumhuriyet değerlerine adayan, Türk siyasi hayatına büyük katkıları olan, öngörüleriyle geleceğe ışık tutan değerli siyaset insanı Kamer Genç'i aramızdan ayrılışının 5’inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de dondurucunun fişi yanlışlıkla çekilince 1900 doz aşı kullanılamaz hale geldi
'Herhalde bu hastalığı atlatamayacağım dedim'
'Daha sonra sarılacağımız günler için bugünlerde sarılmayalım'
AB ülkelerinde Kovid-19 aşısı tedarikindeki aksaklıklar tepkilere yol açtı
Hayat Eve Sığar uygulaması Kovid-19'a karşı 'dijital duvar' oldu

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı

Kılıçdaroğlu, vefatının 5. yılında Kamer Genç'i andı

CHP'li belediyelere 'kırsal mahalle düzenlemesine yönelik adım atın' talimatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya ve Düzce'de temaslarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nda şehit olanları andı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi şiddeti kabul etmez

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi şiddeti kabul etmez
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarının olması lazım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarının olması lazım