CHP'li belediyelere 'kırsal mahalle düzenlemesine yönelik adım atın' talimatı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, partisinin belediye başkanlıklarına gönderdiği yazıda köy ve belde statüsündeyken mahalleye dönüşen yerlerde yaşayanlara bazı avantajlar sağlayan "kırsal mahalle" düzenlemesiyle ilgili çalışma başlatılmasını istedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin belediye başkanlıklarına gönderdiği yazıda, köy veya belde statüsündeyken 2012’de Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle mahalleye dönüşen yerlerde yaşayanlara bazı avantajlar sağlayan "kırsal mahalle" düzenlemesi için adım atılmasını istedi.
CHP, köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin, "kırsal mahalle" kabul edilmesine yönelik geçen yıl yapılan yasal düzenleme çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması için belediyeleri harekete geçiriyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un imzasıyla partili belediye başkanlıklarına yazı gönderildi.
Yazıda, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan düzenlemenin, "kırsal mahalle" statüsü kazanan yerleşim yerleriyle ilgili vergi, harç, fatura gibi konularda avantajlar içerdiğine işaret eden Torun, kırsal mahalle düzenlemesinin, ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile hayata geçirilebileceğini hatırlattı.
Torun yazıda, söz konusu düzenleme ile ilgili şu ana kadar çalışma yapmayan belediyelerin çalışmalarını başlatmasını istedi.
"Kapsamlı adımlar atılmalı"
Torun, iktidarın 18 yıl boyunca izlediği politikalarla, yerel yönetim yasalarının adeta yamalı bohçaya çevrildiğini savundu.
Bu yasaların en sorunlusunun 2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun olduğunu belirten Torun, şunları kaydetti:
"Bu yasayla köy tüzel kişilikleri kaldırılmış, belde belediyeleri kapatılmış, ‘bütünşehirler’ yaratılmıştır. İktidar bu yasa ile mağdur olan yerleşim yerlerini yıllar sonra hatırlamış, sorunların çözümü için yetersiz de olsa bir adım atmıştır. Biz CHP olarak bu düzenlemeyi yeterli bulmuyor ve yerel yönetim yasalarında kapsamlı adımların atılması gerektiğine inanıyoruz."
İktidarın Türkiye'de 3 bin 225 olan belediye sayısını 1389'a düşürdüğünü aktaran Torun, 1836 belediyenin kapısına kilit vurulduğunu ifade etti.
Belediyelerin öz gelirlerinin yüzde 55’lerden yüzde 40’lara indirildiğini belirten Seyit Torun, "Yerel yönetimler, merkezin 'transfer bütçesine'ne mahkum edilmiştir. İktidara geldiğimizde yerel yönetimlerin sorunlarını çözmek bize nasip olacak. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamemizde söz verdik, yeni bir merkez-yerel dengesini mutlaka kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.