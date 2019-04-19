Kılıçdaroğlu resim sergisi gezdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini gezdi.
Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın CerModern'de açtığı "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezdi.
Buradaki eserler hakkında Fırat'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, Fırat'ın yanı sıra sergiyi gezen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.