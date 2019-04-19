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Politika

Kılıçdaroğlu resim sergisi gezdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Barış Gündoğan   | 19.04.2019
Kılıçdaroğlu resim sergisi gezdi

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Renklerdir Patlayan" resim sergisini gezdi.

Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın CerModern'de açtığı "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezdi.

Buradaki eserler hakkında Fırat'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, Fırat'ın yanı sıra sergiyi gezen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.


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