Kılıçdaroğlu partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve fikir alışverişi yapmak üzere ilk olarak İstanbul milletvekilleriyle 9 Haziran Salı günü bir araya gelecek.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek.
Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve fikir alışverişi yapmak üzere 9 Haziran Salı ve 11 Haziran Perşembe günleri, gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya gelecek.
İlk olarak 9 Haziran'da partisinin İstanbul'dan çıkardığı 17 milletvekilini dinleyecek olan Kılıçdaroğlu, ilk gün toplam 53 milletvekilinden görüş alacak.
Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'da öğle saatlerinde başlayacağı mesaisine, milletvekillerini 4 grup halinde kabul edecek ve birer saat dinleyecek.
Görüşmeler, Grup Başkanvekillerinin koordinasyonunda Grup Yönetim Kurulu salonunda yapılacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüşmelerinde grup başkanvekilleri ve MYK üyeleri yer almayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.