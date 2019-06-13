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Politika

Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IKBY Başkanlığına seçilen Barzani'yi telefonla görüşerek tebrik etti.

  | 13.06.2019
Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Barzani ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde yemin ederek başkanlık görevine başlayan IKBY Başkanı Barzani'yi tebrik ettiği bildirildi.

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