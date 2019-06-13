Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, IKBY Başkanlığına seçilen Barzani'yi telefonla görüşerek tebrik etti.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Barzani ile telefonla görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde yemin ederek başkanlık görevine başlayan IKBY Başkanı Barzani'yi tebrik ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.