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Politika

Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) tebrik etti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 08.04.2020
Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın salgın hastalıkla ciddi bir sınavdan geçtiği bu günlerde, hepimiz tek yüreğiz. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) kutluyor, ülkemizden dünyaya bir hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyorum."

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