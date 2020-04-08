Kılıçdaroğlu Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) tebrik etti.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tüm insanlığın salgın hastalıkla ciddi bir sınavdan geçtiği bu günlerde, hepimiz tek yüreğiz. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) kutluyor, ülkemizden dünyaya bir hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.