AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde, beş kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 8, 2020
Şehidlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum.
Terör örgütünün saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.