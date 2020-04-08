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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 08.04.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Terör örgütünün saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir."

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