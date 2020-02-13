Kılıçdaroğlu ile İnce görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilli İnce ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilli Muharrem İnce ile görüştü.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.