Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerleri andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için anma mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 27.02.2021
Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerleri andı

Ankara

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırının birinci yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizi, şehadetlerinin yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mısır'da cuma namazına izin verilen camilerde teravih kılınabilecek
İran Sağlık Bakanı Nemeki'den halka Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın
Doğu Karadeniz'deki Kovid-19 vaka artışlarının nedenini bulmak için bilimsel çalışma yapılacak
'Karantinada geçirdiğim 14 gün bana 14 yıl gibi geldi'
'Virüsü atlattıktan sonra bir ay yürüyemedim'

Benzer haberler

CHP PM Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

CHP PM Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerleri andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği için her şeyden önce doğru siyasi iklime ihtiyaç var

'Nasıl olur da senin gibi bir adamın böyle bir eşi olur?' diyerek ordudan ihraç ettiler

'Nasıl olur da senin gibi bir adamın böyle bir eşi olur?' diyerek ordudan ihraç ettiler
Siirt'te Gara şehidi Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi

Siirt'te Gara şehidi Sungur'un ailesine şehadet belgesi verildi
Disiplin takdiri aldıktan 7 ay sonra disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edildi

Disiplin takdiri aldıktan 7 ay sonra disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edildi