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Politika

Kılıçdaroğlu, Dünya Sanat Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu zor günlerde, onların ürettikleriyle güç topluyoruz, iyi ki sanatçılar var. Dünya Sanat Günü Kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yıldız Aktaş,Buket Güven   | 15.04.2020
Kılıçdaroğlu, Dünya Sanat Günü'nü kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yaşamın en büyük gücünü oluşturan sanatçıları kutladığını belirten Kılıçdaroğlu, sanatçıların mutluluğun ve umudun can damarları olduğunu ifade etti.

Sanatsız bir yaşam düşünemediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Özellikle de geçtiğimiz bu zor günlerde, onların ürettikleriyle güç topluyoruz, iyi ki sanatçılar var. Dünya Sanat Günü Kutlu olsun. Yaşasın sanat. " ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu

Kılıçdaroğlu, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Türk Metal-İş Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet diledi. 

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özbek'in vefatı nedeniyle Özbek ailesini telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmede Mustafa Özbek için Allah'tan rahmet dilediğini ilettiği ifade edilirken, ailesi ve sevenlerine de taziyede bulunduğu kaydedildi.

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