Kılıçdaroğlu, Dünya Sanat Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu zor günlerde, onların ürettikleriyle güç topluyoruz, iyi ki sanatçılar var. Dünya Sanat Günü Kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Nisan Dünya Sanat Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Yaşasın sanat! pic.twitter.com/fjDTc92Fhn— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 15, 2020
Yaşamın en büyük gücünü oluşturan sanatçıları kutladığını belirten Kılıçdaroğlu, sanatçıların mutluluğun ve umudun can damarları olduğunu ifade etti.
Sanatsız bir yaşam düşünemediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Özellikle de geçtiğimiz bu zor günlerde, onların ürettikleriyle güç topluyoruz, iyi ki sanatçılar var. Dünya Sanat Günü Kutlu olsun. Yaşasın sanat. " ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu
Kılıçdaroğlu, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Türk Metal-İş Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek'e Allah'tan rahmet diledi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özbek'in vefatı nedeniyle Özbek ailesini telefonla aradığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun görüşmede Mustafa Özbek için Allah'tan rahmet dilediğini ilettiği ifade edilirken, ailesi ve sevenlerine de taziyede bulunduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.