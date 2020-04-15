Euro
7.54
Dolar
6.91
BIST 100
95,854.92
Altın
1,713.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP'li Sarıbal: Derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, "Koronavirüs meselesi üzerinden derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı." dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 15.04.2020
CHP'li Sarıbal: Derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Koronavirüs meselesi üzerinden derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı. Bölgedeki sivil toplum örgütleri, akademik odalar, Çaykur ve yetkili kamu kurumlarının içinde olduğu sendikaların çay üreticilerinin bulunduğu bir kurul derhal kurulmalıdır, ortak karar alınmalıdır." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticilerin çay konusunda talepleri olduğunu belirtti. Çayın Karadeniz'in temel ürünü olduğunu, kuru çay olarak 10 milyar liralık bölgeye katkısı bulunduğunu ifade eden Sarıbal, dünyada en çok çay tüketen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

AK Parti döneminde, çay ithal ve ihraç edildiğini dile getiren Sarıbal, "Bizim ülkemiz, çay ülkesidir, bu ülkenin değil yüzbinlerce ton, bir tek kilogram bile çay almasını tarımcı, çiftçi, siyasetçi olarak kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıbal, günlerdir Karadeniz halkının, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin ve derneklerin çayla ilgili tedbirler alınması gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Tedbir alınmaması halinde, ciddi riskler ortaya çıkacağını vurgulayan Sarıbal, "Bugünlerde bir gübreleme yapılması gerekiyordu, ne yazık ki yapılamadı. Neden? Koronavirüsün bölgeyi etkilemesi, sokağa çıkma yasakları, karantina nedeniyle bugün gübrelemeler eksik yapıldı. Çapalamaların, yabancı ot temizliğinin yapılması gerekiyordu, bunlar da yapılamadı. Biz böyle bir dönemde çay sezonuna giriyoruz." diye konuştu.

"Çay üreticilerine arazilerine ulaşma olanağı sağlanmalı"

Tedbirler kapsamında çay hasadı döneminde mevsimlik işçilerin de bölgeye gelemeyeceğini aktaran Sarıbal, çay taban fiyatının açıklanmamış olmasının ciddi bir sorun olarak olduğunu söyledi. Sarıbal, "Kota, kontenjan ve randevu sistemi geçmiş yıllardaki gibi devam ederse çay hasat biçim ve işleme noktasında ciddi sorunlar yaşanacağı üreticiler tarafından çok açık bir şekilde ifade edilmektedir." dedi.

Sorunların çözümü için yetkililerin yapması gerekenler olduğuna dikkati çeken Sarıbal, şunları kaydetti:

"Koronavirüs meselesi üzerinden derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı. Bölgedeki sivil toplum örgütleri, akademik odalar, Çaykur ve yetkili kamu kurumlarının içinde olduğu sendikaların çay üreticilerinin bulunduğu bir kurul derhal kurulmalıdır, ortak karar alınmalıdır. Çay üreticilerinin aslında Türkiye'deki bütün tarım üreticilerinde olduğu gibi borçları sıfır faizle uzun vadeli olarak geriye atılmalıdır. İhtiyaç duydukları gelir için desteklemelerden elde edilecek payları derhal ödenmelidir."

Sarıbal, tapu üzerinde arazi varlığını kanıtlayan bütün çiftçilere, çay üreticilerine arazilerine ulaşma, kentlere, ilçelere ulaşma olanağının sağlanması gerektiğini ifade etti. "Çayda taban fiyatı derhal açıklanmalı." diyen Sarıbal, kota, kontenjan ve randevulu sistemin kaldırılmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Filistinli mahkumları 'maske yerine çoraplarıyla' korunmaya zorluyor
G20'den Kovid-19'a karşı 'ilave önlemler almaya hazırız' mesajı
Almanya'da mağazalar, okullar ve berberler kademeli olarak açılacak
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
İngiltere'de huzurevlerindeki Kovid-19 hastalarının ölüme terk edildiği ileri sürüldü

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, il müdürleriyle video konferansla görüştü

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

İngiltere'de huzurevlerindeki Kovid-19 hastalarının ölüme terk edildiği ileri sürüldü

İngiltere'de huzurevlerindeki Kovid-19 hastalarının ölüme terk edildiği ileri sürüldü
RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza

RTÜK'ten yayın ilkelerine uymayan kanallara ceza
CHP'li Sarıbal: Derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı

CHP'li Sarıbal: Derhal bir çay tarım kurulu kurulmalı