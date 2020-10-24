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Politika

Kılıçdaroğlu, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Örgütünün (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aybüke İnal Kamacı   | 24.10.2020
Kılıçdaroğlu, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Örgütünün (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kurucu üyesi olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri sonrasında savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Örgütünün 75. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.


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