Kılıçdaroğlu, BM'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Örgütünün (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletler Örgütünün (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kurucu üyesi olduğu, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri sonrasında savaşları ve barışa yönelik tehditleri önlemek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler Örgütünün 75. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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