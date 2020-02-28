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Politika

Kılıçdaroğlu Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki saldırı nedeniyle Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti, CHP MYK ise olağanüstü toplantıya çağırıldı.

Barış Gündoğan   | 28.02.2020
Kılıçdaroğlu Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti

Ankara

Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki saldırı haberi üzerine gece boyu kurmaylarıyla toplantı yaptı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara dışındaki tüm programlarını iptal ettiği bildirilirken, CHP MYK ise olağanüstü toplantıya çağırıldı.

Parti genel merkezinde saat 11.00'de toplanacak MYK'de, İdlib'deki saldırı ve sonrasındaki gelişmeler değerlendirilecek.

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