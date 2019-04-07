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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor
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Politika

Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile bir araya gelecek.

Mehmet Tosun   | 07.04.2019
Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek

Ankara

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, seçim sonuçları ile İstanbul'daki oy sayımının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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