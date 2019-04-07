Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile bir araya gelecek.
Ankara
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
İYİ Parti Genel Merkezi'nde teşekkür ziyareti kapsamında gerçekleşecek görüşmede, seçim sonuçları ile İstanbul'daki oy sayımının da gündeme gelmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.