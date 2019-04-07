AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Başbakanı yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Çelik, burada yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun yaptığının büyük gerilimler yaratacak bir olay olduğunu belirten Çelik, şunları aktardı:
"İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır. Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir."
"Oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?"
İstanbul'daki seçim sonuçlarına değinen Çelik, "İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" diye konuştu.
AK Parti'nin 15 seçimdir birinci parti olduğunun altını çizen Çelik, bunun bir rekor olduğunu belirtti.
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."
"Kendi varlığınızı oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz"
CHP yetkililerine seslenen Çelik, "YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:
"CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin."
"Bu süreç demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir"
Seçim sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin, Çelik, şu ifadelerini kullandı:
"Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir."
Çelik, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri seçim sonuçlarına itiraz süreciyle ilgili sözlerine ilişkin, "İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.