'Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez'
Bodrum Belediye Başkanı ve DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocadon, "Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum'dur." dedi.
Muğla
Bodrum Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, Marmaris Yat Limanı'nda bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Bodrum Belediye Başkanlığı için aday olmadığını ancak bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediğini aktararak, büyükşehirle ilgili sorunların bulunduğunu ve bunu bir dosya ile Kılıçdaroğlu'na ilettiğini bildirdi.
Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu sorunları halledeceği sözünü verdiğini, Bodrum Belediye Başkanlığı adaylığını kabul etmesini rica ettiğini anlatan Kocadon, "Ben de kabul ettim. El sıkıştık. Maalesef verdikleri sözleri tutamadılar. Kendi aday ettiklerinin arkasında durmayan bir genel merkez ve genel başkan."diye konuştu.
"Adamın başına gelmeyen kalmadı"
Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının saldırıları nedeniyle maaş ödeyemeyecek duruma getirildiklerini savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Muğla'dan bu seçimde ana muhalefet Demokratik Parti çıkacak. Şapkamı koysam, seçilirim devri bitti. Artık insanlarımız bilinçli oy kullanıyor. Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı adayını sahneye çağırırken, 'Gel Ahmet' cümlesini kurdu. En son 'Gel Muharrem' dediğinde adamın başına gelmeyen kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum’dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkanı Adayı yaptığın adamın arkasında dur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.