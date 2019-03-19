Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.23
Dolar
5.48
BIST 100
104,861.60
Altın
1,308.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

'Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez'

Bodrum Belediye Başkanı ve DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocadon, "Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum'dur." dedi.

Sabri Kesen   | 19.03.2019
'Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez'

Muğla

Bodrum Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, Marmaris Yat Limanı'nda bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Bodrum Belediye Başkanlığı için aday olmadığını ancak bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediğini aktararak, büyükşehirle ilgili sorunların bulunduğunu ve bunu bir dosya ile Kılıçdaroğlu'na ilettiğini bildirdi. 

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu sorunları halledeceği sözünü verdiğini, Bodrum Belediye Başkanlığı adaylığını kabul etmesini rica ettiğini anlatan Kocadon, "Ben de kabul ettim. El sıkıştık. Maalesef verdikleri sözleri tutamadılar. Kendi aday ettiklerinin arkasında durmayan bir genel merkez ve genel başkan."diye konuştu.

"Adamın başına gelmeyen kalmadı"

Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının saldırıları nedeniyle maaş ödeyemeyecek duruma getirildiklerini savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Muğla'dan bu seçimde ana muhalefet Demokratik Parti çıkacak. Şapkamı koysam, seçilirim devri bitti. Artık insanlarımız bilinçli oy kullanıyor. Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı adayını sahneye çağırırken, 'Gel Ahmet' cümlesini kurdu. En son 'Gel Muharrem' dediğinde adamın başına gelmeyen kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum’dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkanı Adayı yaptığın adamın arkasında dur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Son 6 aydır dağlarda terörist arıyor ama bulamıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Son 6 aydır dağlarda terörist arıyor ama bulamıyoruz

'82 milyon insan bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz'

'Birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz'

'Köylerdeki su ücretleri 3 kuruş olacak'

'Köylerdeki su ücretleri 3 kuruş olacak'
CHP'den 'seçim ekonomisi' eleştirisi

CHP'den 'seçim ekonomisi' eleştirisi
Kılıçdaroğlu, şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Kılıçdaroğlu, şehit ve gazi aileleriyle buluştu