KEFEK Başkanı Aksal: "Kadına şiddet her alanda bitene kadar mücadelemiz sürecek"
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına şiddet her alanda bitene kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.
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Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), İsveç Büyükelçiliği ve KEFEK olarak, "kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine katılımının güçlenmesi" konusunda Sapanca'da bilgi paylaşımı toplantısı düzenlediklerini kaydetti.
Kadınları ekonomik olarak güçlendirmenin ve bu konuda toplu mücadelenin önemine işaret eden Aksal, "Kadının ekonomik olarak güçlenmesini, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasını, şiddetle mücadelede önemli bir basamak olarak görüyoruz. Toplumun yarısını oluşturan, diğer yarısının da yetişmesinde emeği olan kadınlara, siyasal hayatta da fırsat eşitliğinin sağlanması, eşit temsil hakkı, demokrasi, insan hakları ve kalkınma meselesi. Bu, hep birlikte adım atmamız gereken partiler üstü bir konu." değerlendirmesinde bulundu.
"Anayasal güvence son derece önemli"
Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda vurguladığı gibi milletin tamamını kuşatan seferberlik ruhuyla çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.
Kadına her alanda yapılan şiddetin son bulması için mücadele ettiklerine dikkati çeken Aksal, "Kadına şiddetle mücadelemiz, siyasette de kadına yönelik şiddetin son bulacağı, tek bir kadının bile şiddetin hiçbir türüne maruz kalmayacağı o güne kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
Geçmişte başörtüsünün de kadın siyasetçiler ve kadınların karar alma mekanizmalarına katılımında ayrımcılık ve bir şiddet türü olarak ortaya çıktığını anımsatan Aksal, başörtüsü nedeniyle ayrımcılık yapılamamasının, anayasal güvenceye alınmasını son derece önemsediklerini vurguladı.
"Eğitimle desteklediğimiz bir yol haritasında ilerliyoruz"
Aksal, KEFEK olarak kadın haklarının korunması, geliştirilmesi, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için milletvekilleri ve alt komisyonlarla çalıştıklarını aktararak, bu anlamda gerekli yasal, idari tedbirleri tespit etmek için yürüttükleri çalışmaların artarak süreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadına şiddetle mücadele çalışmalarına tam destek verdiğine işaret eden Aksal, şunları kaydetti:
"Siyasette kadınların önünü açan, 'Kadınların olmadığı bir demokrasi eksik değil yarımdır' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımı ve desteği son derece önemli ve kıymetli. Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği gibi cinsel şiddet, bağımlılık gibi konularda teknik altyapımızı güçlendirerek, kamu kurumları ile STK'lerin yanı sıra özel sektör, üniversite ve yerel yönetimlerin mücadeleye daha etkin şekilde dahil olduğu, eğitimle desteklediğimiz bir yol haritasında ilerliyoruz. Kadınların Mecliste ve diğer karar alma mekanizmalarında artan varlığıyla, çok daha güçlü bir Türkiye olarak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza hızla ve kararlılıkla devam ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.