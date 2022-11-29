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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi baştan şekillenen küresel, siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirmek

29.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi baştan şekillenen küresel, siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirmek Fotoğraf: Murat Kula/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'nin 2021'de turist sayısında dünyada dördüncü, turizm gelirinde sekizinci sıraya yükselmesi bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir.

Amacımız, ülkemizi yeni baştan şekillenen küresel, siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirerek fırsatların elimizden kayıp gitmesine mani olmaktır." ifadelerini kullandı.

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