Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifine ilişkin, "Teklifimizde trafik cezalarına yönelik bazı muafiyetler ile trafik ceza artışlarını bir yıllığına erteleyen hükümler getirilmiştir." dedi.

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinde, vatandaşlardan gelen yoğun talepler dikkate alınarak, trafik cezalarına yönelik bazı muafiyetler ile trafik ceza artışlarını bir yıllığına erteleyen hükümler getirildiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplandı.

Gündeme geçmeden usule ilişkin söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin kendilerine cuma akşamı ulaştığını belirterek, "Ne oldu da bu teklif tak diye geldi?" ifadesini kullandı. Meclisin İçtüzüğe göre çalıştığına dikkati çeken Bekaroğlu, "Belli gelenekler oluşmuştur. Ona göre buraya bir teklif gelir, biz de 'bu teklif geldi ve sıra bunundur' diye görüşmemiz gerektiğini biliriz." diye konuştu.

Kanun teklifini halktan gelen istekler doğrultusunda hazırladıklarını belirten AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, teklifte, 1 Ocak 2019'dan önce görüşülüp kanunlaşması gereken hususların bulunduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

"Yoğun talepler dikkate alınmıştır"

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 10 maddeden oluştuğunu aktararak, "Teklifimizde karayolları trafik düzenlemelerine dair iki madde bulunmaktadır. Bu maddelerle yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler dikkate alınmış ve trafik cezalarına yönelik bazı muafiyetler ile trafik ceza artışlarını bir yıllığına erteleyen hükümler getirilmiştir." dedi.

Muş, teklifle, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki fiiler için uygulanan ceza tutarlarının yeniden değerlenme oranında artırılmasına dair hükmün 2019 yılı için uygulanmamasının teklif edildiğini söyledi. Muş, "Teklifimizin üçüncü maddesi ile ikinci sınıf yani aks mesafesi 3,20 metrenin üzerinde olan araçların ikinci köprüden geçişiyle oluşan cezaların silinmesini ve bu ceza kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesini teklif ediyoruz." diye konuştu.

Teklifin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise Ocak 2023'te yenileme seçimi yapılmasını düzenleyen maddesine ilişkin bilgi veren Muş, şöyle devam etti:

"Amacımız, önümüzdeki yerel seçimlere iki ay gibi kısa bir süre kala YSK'da yaşanacak üye değişiminin seçim çalışmalarını aksatmasının önüne geçmektir. YSK'nin toplam 11 üyesinin 6'sının görev süresi 1 Ocak 2019 tarihinde dolmaktadır. Yerel seçim sürecine girdiğimiz bu aşamada seçim öncesi tüm hazırlıkları yapan tecrübeli üyelerin ayrılıp yerlerine yeni üyelerin gelmesi seçim çalışmalarını aksatma riski taşımaktadır. Bu sebeple teklifimizde mevcut üyelerin görev sürelerinin bir yıl uzatılması teklif edilmiştir.

Bu düzenleme ilk kez yapılmış bir düzenleme değlidir. Geçmişte, bu ve buna benzer sebeplerle 1979, 1987, 1997 ve 1999 yıllarında YSK üyelerinin görev süresinin uzatıldığı da bilinmektedir."

Muş, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödemesi gereken tutarları süresinde ödeyemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için geç ödeme zammıyla birlikte 2019 yılı şubat ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanabilmesine son bir imkan verilmesinin teklif edildiğini söyledi.

Teklifin ikinci maddesiyle Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesine kaydolunmasının düzenlendiğini anlatan Muş, şunları kaydetti:

"Bu teklif, imar barışı kapsamında düzenlenen söz konusu koordinatlar, Boğaziçi sahil şeridinin ve boğazın korunmasından ödün verilmeden boğaza zarar vermeyecek noktalarda kullanım dengesinin sağlanarak ilgili belediyelerin talepleri değerlendirilerek değiştirilmiştir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, boğaza en yakın olan sahil yolu ile deniz arasında kalan boğaza en çok dokunan bölgeler koruma prensipleri çerçevesinde uygulama kapsamında yer almamaktadır."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Muhabir: Alper Atalay,Sinan Uslu