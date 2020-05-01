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Politika

Karamollaoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Fırat Taşdemir   | 01.05.2020
Karamollaoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlar altında, alın teriyle helal kazancın peşinde olan ve ülkemize değer katan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, işçilerimizin hak ettikleri değeri görebilecekleri bir Türkiye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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