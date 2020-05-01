Karamollaoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Ankara
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlar altında, alın teriyle helal kazancın peşinde olan ve ülkemize değer katan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, işçilerimizin hak ettikleri değeri görebilecekleri bir Türkiye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.