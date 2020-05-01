Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması için emek vererek, alın teri dökerek gayret gösteren tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.