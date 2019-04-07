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Politika

Kalın'dan Netanyahu'nun Batı Şeria beyanına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik beyanını, işgali meşrulaştırmak için seçim politikasını kullanmasının bir başka örneği olarak nitelendirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 07.04.2019
Kalın'dan Netanyahu'nun Batı Şeria beyanına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında İngilizce yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu 'demokrasi'nin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi, yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun." ifadelerini kullandı. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını açıklamıştı.

Netanyahu, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda katıldığı programda, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." ifadesini kullanmıştı.

Program sunucusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nin "İsrail'e ilhakına" benzer şekilde "Neden Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini de İsrail'e ilhak etmediniz?" şeklindeki sorusuna Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimizi soruyorsunuz. Evet bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve oraları İsrail'e ilhak edeceğim." karşılığını vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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