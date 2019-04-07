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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, açıklamalarda bulunuyor
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Politika

Adalet Bakanı Gül: Yürütme burada söz sahibi değildir

Adalet Bakanı Gül, "Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde, siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda gerçekleşmekte. YSK bu işin patronudur. Yürütme burada söz sahibi değildir." dedi.

Muhammed Boztepe,Merve Yıldızalp   | 07.04.2019
Adalet Bakanı Gül: Yürütme burada söz sahibi değildir

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulamasıyla ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.

Noterde nüfus cüzdan örneği işlemini yapan Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın elleri oy çuvallarının içinde ne aramaktadır?" eleştirisine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Gül, "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Milletin iradesi de neyse herkesin saygı duyması gereken bir iradedir. Tüm süreç seçim kurulları yönetiminde, denetiminde siyasi partilerin hepsinin temsilcilerinin de huzurunda gerçekleşmektedir. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur, sahibidir. Yürütme burada söz sahibi değildir." diye konuştu.

Türk milletinin yetkisini kullandığını aktaran Abdulhamit Gül, şunları söyledi:

"Elbette kararı da bu konudaki itirazları da karara bağlayacak olan seçim kuruludur, Yüksek Seçim Kuruludur. Dolayısıyla idarenin bu konuya ilişkin herhangi bir dahli olmaz. Kimin iradesi yansıdıysa, burada A partisi B partisi değil, vatandaşın iradesi her şeyin üstündedir. Yüksek Seçim Kurulu da hangi düşünce, irade yansımışsa onu sayacaktır. Bu süreç de tüm siyasi partilerin denetiminde zaten Yüksek Seçim Kurulu çerçevesinde yine yürümektedir."

"Bu düşünce elbette değerlidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimle ilgili önerisi hakkındaki soruya Gül, "Bu düşünceler elbette değerlidir. Yasama, parlamento bunun için vardır. Bu öneriler değerlendirilip, mutlaka Meclis'in takdirinde uygun görülmesi halinde elbette kanunlaşacaktır, kanunlaşabilir. Bunların hepsi çok değerli önerilerdir. Tabii Meclis'in takdirindedir." yanıtını verdi.



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