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Politika

İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak

İYİ Parti'de olağanüstü kongrenin 27 Nisan'da toplanması kararlaştırıldı.

Alper Şaşmaz  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İYİ Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin Seçimli Olağanüsü Kongre yapacağını açıklamasının ardından milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkez Ek Bina'da basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ve seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunulduğu öğrenildi.

İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, parti binasından ayrılırken basın mensuplarının "Kurultayda aday mısınız?" sorusuna, "Evet, sürecin içinde olacağız." yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da toplantıda adaylara ilişkin konuların gündeme gelmediğini vurgulayarak, "27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin olağanüstü büyük kongresi yapılacak." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise 27 Nisan'da kongre yapılmasına yönelik bir çalışma olacağını söyledi. Basın mensuplarının "Siz de aday olacak mısınız?" sorusu üzerine Dervişoğlu, "Her kongrede bir şey olacağıma dair iddialar olabilir, benim bu konu ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

"O zaman aday değilsiniz?" sorusunu Dervişoğlu, "Öyle bir şey demedim ama benim söyleyecek bir şeyim yok." diye yanıtladı.


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