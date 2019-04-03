Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.33
Dolar
5.62
BIST 100
94,391.35
Altın
1,292.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İstanbul'da 256 oy alan bağımsız adaydan itiraz

İstanbul Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan Adayı Aydoğmuş, kentte oy kullanılan tüm sandıkların yeniden sayılmasını, usulsüzlük görüldüğü takdirde seçime gidilmesini talep etti.

Mustafa Hatipoğlu,Muhammed Enes Can,Murat Kaya   | 03.04.2019
İstanbul'da 256 oy alan bağımsız adaydan itiraz

İstanbul

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, kesinleşmeyen sonuçlara göre 256 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Ali Aydoğmuş, İstanbul'da oy kullanılan tüm sandıkların yeniden sayılmasını, usulsüzlük görüldüğü takdirde seçime gidilmesini talep etti.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydoğmuş, oy sayımlarına ilişkin itirazlarını içeren dilekçesini İstanbul İl Seçim Kuruluna sundu.

Dilekçesinde kanunlarda eşitlik haklarına yer verildiğini ifade eden Aydoğmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçimlere şaibe karıştığını ve manipülasyon yapıldığını, bu nedenle mağdur edildiğini iddia etti.

İstanbul'da tüm sandıklarda şahsına verilmiş oyların farklı siyasi partiler adına kaydedildiğini öne süren Aydoğmuş dilekçesinde, kentte oy kullanılan tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını, usulsüzlük görüldüğü takdirde seçime gidilmesini veya düzeltme yapılmasını talep etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Bartın'da oylar yeniden sayıldı

Bartın'da oylar yeniden sayıldı

İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak

YSK İstanbul'daki itirazları görüşmek için toplandı

İstanbul'da 7 ilçede yeniden oy sayımına durdurma kararı

İstanbul'da 7 ilçede yeniden oy sayımına durdurma kararı
Kars'ta oylar tekrar sayılmaya başlandı

Kars'ta oylar tekrar sayılmaya başlandı
AK Parti İzmir'de de seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti İzmir'de de seçim sonuçlarına itiraz etti