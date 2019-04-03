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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.04.2019
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından, CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı: 

"Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. 'YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'Ben başkanım' diyerek meseleyi oldubittiye getirmemektir."

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