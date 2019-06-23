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Politika

İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

YSK, saat 19.15 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağını kaldırdı.

Kemal Karadağ,Aylin Sırıklı   | 23.06.2019
İstanbul seçimine ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kaldırıldı.

YSK'nin kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy verme işleminin 18.00'den önce seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. 

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