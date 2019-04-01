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Politika

İmamoğlu'ndan sonuç değerlendirmesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu "7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur." dedi.

Etem Geylan,Semra Orkan   | 01.04.2019
İmamoğlu'ndan sonuç değerlendirmesi

İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu anda girişi yapılmayan genel merkez sistemimizde sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, dünyanın İstanbul'daki seçim sonuçlarını izlediğini belirterek, tüm yetkilileri göreve davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamalarını hatırlatan İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerini dinledik. Ben kendilerinin de aslında aslında sorumluları davet ettiğini düşünüyorum, verdiği büyükşehir sayısına, diğer birtakım ipuçlarına bakılırsa Sayın Cumhurbaşkanının bile bu sorumluluğa ilgili kişileri davet ettiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biz bu süreci sabırla, bütün yetkili arkadaşlarım burada, hem ilçe seçim kurullarında hem ilçe başkanlıklarında nöbet tutarak süreci devamlı takip ediyor olacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir oyun dahi haksız bir şekilde bir tarafa yazılmasını istemediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini aktaran İmamoğlu, "Şu anda girişi yapılmayan genel merkez sistemimizde sadece 7 sandık vardır. 7 sandığın girilmediği haliyle sayıları okuyorum; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bin 752, rakibimizin aldığı oy 4 milyon 139 bin 833'tür. Aradaki fark 27 bin 919'dur. Kalan 7 sandığın toplam oy potansiyeli ise hiçbir geçersiz oy olmaksızın 2 bin 100'dür." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, süreci ısrarla takip edeceklerini sözlerine ekledi.



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