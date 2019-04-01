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Politika

AK Parti İl Başkanı Şenocak'tan sonuç değerlendirmesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık." dedi.

Murat Paksoy,Berk Özkan   | 01.04.2019
AK Parti İl Başkanı Şenocak'tan sonuç değerlendirmesi

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi.

Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il başkanlığı olarak bu saatlere kadar olan çalışmalarda kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirterek, burada yaklaşık 290 binin üzerinde de geçersiz oy bulunduğunu ifade etti.

Bu geçersiz oyların büyük bölümünün önde oldukları ilçelerde bulunduğunu dile getiren Şenocak, "İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuçlarımızın İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.


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