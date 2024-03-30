Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İBB Başkan adayı Kurum: İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz

İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz." dedi.

Başak Akbulut Yazar  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
İBB Başkan adayı Kurum: İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz

İstanbul

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, partisinin Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'a dair hayallerini gerçekleştireceği güne çok az bir süre kaldığını söyledi.

İstanbul'u kendi kaderine terk etmeyeceklerini, her anında milletin yanında olacaklarını belirten Kurum, İstanbul'un kaynaklarının kötüye kullanıldığını, afetlere karşı önlemler alınmadığını ve projelerle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını anlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Kendi geleceğinle ilgili bir menfaatin olsa her şeyi hatırlıyorsun. 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun ama bugün ne hikmetse İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler. Aziz milletimizi kandırdılar, aldattılar hala da yalan söylemeye devam ediyorlar." diye konuştu.

"İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz"

Kurum, miting alanındaki vatandaşların "Murat Ağabey, Ekrem'i tatile gönder" şeklindeki sloganları üzerine, "Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Hiç merak etmeyin, sabredin. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Aman yarın sandıklarımıza sahip çıkalım. Sakın sandıkları terk etmeyin." ifadelerini kullandı.

Milletin derdiyle dertlendiklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul eğer fethedilmişse, karadan gemiler yürütülmüşse bu dert sayesindedir. Avrasya Tüneli, Marmaray yapılmışsa bu dert yüzündendir. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızda aynı dert olmasaydı, emin olun İstanbul medeniyet yürüyüşüne çıkamazdı. 22 yıldır bu şehrin her yerinde tarihi hizmetler bu dertler sayesinde yapıldı." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
"Kalkan-18" operasyonlarında 20 göçmen kaçakçısı ve 559 düzensiz göçmen yakalandı
Sırbistan'da Sancaklı siyasi ve dini liderler Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında bir araya geldi
Dijital Dönüşüm Ofisinden yarınki seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi

Benzer haberler

İBB Başkan adayı Kurum: Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek

İBB Başkan adayı Kurum: Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek

'İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz'

'31 Mart'ta gelin sağlam İstanbul'dan yana olun'

İBB Başkan adayı Kurum'un bir günü mini belgesel oldu

İBB Başkan adayı Kurum'un bir günü mini belgesel oldu
İBB Başkan adayı Kurum: Sandığa gittiğimizde İstanbul'da deprem çilesi, trafik sorunu bitsin mi bunun kararını vereceğiz

İBB Başkan adayı Kurum: Sandığa gittiğimizde İstanbul'da deprem çilesi, trafik sorunu bitsin mi bunun kararını vereceğiz
Selçuk Bayraktar, Baykar'da İBB Başkan adayı Murat Kurum’u ağırladı

Selçuk Bayraktar, Baykar'da İBB Başkan adayı Murat Kurum’u ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet