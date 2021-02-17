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Politika

Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Barış Gündoğan   | 17.02.2021
Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Bakan Hulusi Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.

Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.

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