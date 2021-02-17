AK Parti Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan yeniden seçildi
AK Parti Ankara İl Başkanlığına Hakan Han Özcan bir kez daha seçildi.
Ankara
AK Parti Ankara İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresi tamamlandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Hakan Han Özcan, 419 oy alarak tekrar il başkanlığına seçildi.
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