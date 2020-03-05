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Politika

HDP'nin MYK'de görev dağılımı yapıldı

HDP sözcülüğüne, Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi.

Fırat Taşdemir   | 05.03.2020
HDP'nin MYK'de görev dağılımı yapıldı

Ankara

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen 4'üncü Olağan Büyük Kongre sonrası partinin belirlediği Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, parti sözcülüğüne Mardin Milletvekili Ebru Günay getirildi. Yeni oluşturulan MYK'deki görev dağılımı ise şöyle:

"Kadın Meclisi Sözcüsü Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Genel Sayman Ömer Önen, Merkezi Örgütlenme Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca, Ekonomi Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Seçim İşleri Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol, Ekoloji Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, Emek Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Şaziye Köse, Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları Oruç, STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede"

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