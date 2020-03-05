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Politika

Bakan Selçuk: Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 8 milyar lira iyileştirme sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık." dedi.

Emin İleri   | 05.03.2020
Bakan Selçuk: Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 8 milyar lira iyileştirme sağladık

İstanbul

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'nde konuştu.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık." dedi.

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