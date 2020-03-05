Bakan Selçuk: Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 8 milyar lira iyileştirme sağladık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık." dedi.
İstanbul
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'nde konuştu.
Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık." dedi.
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