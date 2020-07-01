HDP'nin Meclis Başkanı adayı Katırcıoğlu oldu
HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Katırcıoğlu olduğu bildirildi.
TBMM
HDP'nin Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "7 Temmuz Salı günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde Parlamento Grubumuzun adayı olarak İstanbul milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.