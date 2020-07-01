Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

HDP'nin Meclis Başkanı adayı Katırcıoğlu oldu

HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Katırcıoğlu olduğu bildirildi.

Ertuğrul Subaşı   | 01.07.2020
HDP'nin Meclis Başkanı adayı Katırcıoğlu oldu Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

TBMM

HDP'nin Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "7 Temmuz Salı günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde Parlamento Grubumuzun adayı olarak İstanbul milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç

HDP'nin Meclis Başkanı adayı Katırcıoğlu oldu

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, barolara ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi

TBMM'de 'dünya aralıksız en uzun süre Millet Meclisi yönetme rekoru'

TBMM'de 'dünya aralıksız en uzun süre Millet Meclisi yönetme rekoru'
Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklifin ilk 19 maddesi komisyonda kabul edildi

Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklifin ilk 19 maddesi komisyonda kabul edildi
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, yeni dünyada da söz sahibi olacaktır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, yeni dünyada da söz sahibi olacaktır