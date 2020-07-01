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Politika

AK Parti'li Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları gerektiğini belirtti.

Enes Kaplan   | 01.07.2020
AK Parti'li Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sosyal ağları kullanan vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı. 

Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturduğuna işaret eden Ünal, "Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları, bir muhataplık oluşturmaları gerekir." mesajı verdi.

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