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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gençlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Mesut Karaduman, Hakan Mehmet Şahin   | 22.03.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gençlerle buluştu

Edirne

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı. 

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Albayrak, Tekirdağ programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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