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Politika

Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak mazbatasını aldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinin Belediye Başkanı Erol Karabacak mazbatasını aldı.

Canan Tükelay   | 09.06.2021
Güney Belediye Başkanı Erol Karabacak mazbatasını aldı

Afyonkarahisar

Danıştay kararıyla 7 yıl aradan sonra köy statüsünden tekrar belde statüsüne getirilen beldede seçimi kazanan Karabacak, "Cenabıallah bundan sonraki görevlerimizde bizleri mahcup etmesin. Tek hedefimiz Güney için elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek halkımıza hizmet çabasında olacağız." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise "Bundan sonra bunlara düşen el birliği yaparak Güney'e hizmet etmek. Kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak elbirliğiyle Güney'e nasıl daha fazla hizmet ederiz, onun gayreti içerisinde olmaları lazım. Adayımıza destek veren veya vermeyen her Güneyli arkadaşımıza, kardeşimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, 6 Haziran'da Güney beldesi ve Çalışlar Mahallesi'nde çok güzel bir demokrasi şöleni yaşadıklarını vurguladı.

"Bugünden sonra inşallah, gönül ve hizmet belediyeciliği anlamında Güney'e ve Çalışlar'a verdiğimiz sözleri yerini getireceğiz." diyen Uluçay, birlik, beraberlik içerisinde, ikilik oluşturmadan bu görevi yerine getirmek istediklerinin altını çizdi.



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